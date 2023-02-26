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Бикин Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

До 1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Бикин Иван Ерофеев

Мать: Бикина Домна Давыдова

Рождение ребёнка
20.01.1850

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.07.1853

Дочь: Леоничева Васса Васильева

Мать ребёнка: Бикина Акилина Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.03.1863

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Бикина Акилина Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Бикин Алексей Васильев

Мать ребёнка: Бикина Акилина Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Петрова

Смерть
До 1902
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