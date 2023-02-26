Бикин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Бикин Иван Ерофеев
Мать: Бикина Домна Давыдова
Рождение ребёнка
20.01.1850
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
20.07.1853
Дочь: Леоничева Васса Васильева
Мать ребёнка: Бикина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
27.03.1863
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Бикина Акилина Иванова
Рождение ребёнка
До 1866
Мать ребёнка: Бикина Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Петрова
Смерть
До 1902