Леоничева (Бикина) Васса Васильева
Место рождения
Дата рождения20.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1853
Отец: Бикин Василий Иванов
Мать: Бикина Акилина Иванова
Бракосочетание
01.?.1871
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Леоничев (леонов) Игнат Акимов
Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Аким Герасимов
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Леоничев (леонов) Михаил Акимов
Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Аким Герасимов
Смерть
Неизвестно