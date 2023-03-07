Леоничева (Бикина) Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоничева (Бикина) Васса Васильева

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1853

Отец: Бикин Василий Иванов

Мать: Бикина Акилина Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.?.1871

Муж: Леоничев (леонов) Аким Герасимов

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Леоничев (леонов) Игнат Акимов

Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Аким Герасимов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Леоничев (леонов) Михаил Акимов

Отец ребёнка: Леоничев (леонов) Аким Герасимов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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