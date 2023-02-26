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Бикина Акилина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

12.10.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1853

Дочь: Леоничева Васса Васильева

Отец ребёнка: Бикин Василий Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.03.1863

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Бикин Василий Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Бикин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Бикин Василий Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
12.10.1902
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от старческой слабости
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