Бикина Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти12.10.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1853
Дочь: Леоничева Васса Васильева
Отец ребёнка: Бикин Василий Иванов
Рождение ребёнка
27.03.1863
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Бикин Василий Иванов
Рождение ребёнка
До 1866
Отец ребёнка: Бикин Василий Иванов
Смерть
12.10.1902
Причина смерти: от старческой слабости