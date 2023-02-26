Леоничев (Леонов) Аким Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоничев (Леонов) Аким Герасимов

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Место рождения

д.Осиповка

Дата рождения

1853

Дата смерти

16.12.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Леоничев (леонов) Герасим

Мать: не указана

д.Осиповка
Бракосочетание
01.?.1871

Жена: Леоничева Васса Васильева

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Леоничев (леонов) Игнат Акимов

Мать ребёнка: Леоничева Васса Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Леоничев (леонов) Михаил Акимов

Мать ребёнка: Леоничева Васса Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
16.12.1913
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от простуды
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