Леоничев (Леонов) Аким Герасимов
Место рожденияд.Осиповка
Дата рождения1853
Дата смерти16.12.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Леоничев (леонов) Герасим
Мать: не указана
д.Осиповка
Бракосочетание
01.?.1871
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Леоничев (леонов) Игнат Акимов
Мать ребёнка: Леоничева Васса Васильева
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Леоничев (леонов) Михаил Акимов
Мать ребёнка: Леоничева Васса Васильева
Смерть
16.12.1913
Причина смерти: от простуды