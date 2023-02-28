Леоничев (Леонов) Михаил Акимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Рождение ребёнка
01.05.1908
Сын: Леоничев Николай Михайлов
Мать ребёнка: Леоничева Анисья Семёнова
Рождение ребёнка
04.11.1910
Мать ребёнка: Леоничева Анисья Семёнова
Рождение ребёнка
07.02.1915
Сын: Леоничев (леонов) Василий Михайлов
Мать ребёнка: Леоничева Анисья Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно