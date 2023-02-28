Леоничев (Леонов) Михаил Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоничев (Леонов) Михаил Акимов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: Леоничев (леонов) Аким Герасимов

Мать: Леоничева Васса Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.05.1908

Сын: Леоничев Николай Михайлов

Мать ребёнка: Леоничева Анисья Семёнова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.11.1910

Сын: Леоничев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Леоничева Анисья Семёнова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.02.1915

Сын: Леоничев (леонов) Василий Михайлов

Мать ребёнка: Леоничева Анисья Семёнова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леоничева Анисья Семёнова

Смерть
Неизвестно
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