Акилина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1850
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Бикин Василий Иванов
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикин Василий Иванов
Смерть
Неизвестно