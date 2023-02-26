Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1850

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Бикин Василий Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикин Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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