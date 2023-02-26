Бикина Домна Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бикин Ефимий Иванов
Отец ребёнка: Бикин Иван Ерофеев
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Бикин Василий Иванов
Отец ребёнка: Бикин Иван Ерофеев
Рождение ребёнка
До 1829
Дочь: Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Бикин Иван Ерофеев
Смерть
Неизвестно