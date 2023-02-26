Бикина Домна Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикина Домна Давыдова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Бикин Ефимий Иванов

Отец ребёнка: Бикин Иван Ерофеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Бикин Василий Иванов

Отец ребёнка: Бикин Иван Ерофеев

Рождение ребёнка
До 1829

Дочь: Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Бикин Иван Ерофеев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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