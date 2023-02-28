Бикин Ефимий Иванов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бикин Иван Ерофеев
Мать: Бикина Домна Давыдова
Бракосочетание
01.10.1843
Жена: Бикина Елена Михайлова
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1847
Дочь: Домника Ефимова
Мать ребёнка: Бикина Елена Михайлова
Бракосочетание
01.10.1851
Жена: Бикина Мавра Иванова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1857
Сын: Бикин Иван Ефимов
Мать ребёнка: Бикина Мавра Иванова
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Бикин Алексей Ефимов
Мать ребёнка: Бикина Мавра Иванова
Рождение ребёнка
02.02.1866
Сын: Бикин Никифор Ефимов
Мать ребёнка: Бикина Мавра Иванова
Рождение ребёнка
15.05.1870
Дочь: Феодосия Ефимова
Мать ребёнка: Бикина Мавра Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно