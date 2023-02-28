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Бикин Ефимий Иванов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бикин Иван Ерофеев

Мать: Бикина Домна Давыдова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1843

Жена: Бикина Елена Михайлова

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1847

Дочь: Домника Ефимова

Мать ребёнка: Бикина Елена Михайлова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1851

Жена: Бикина Мавра Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1857

Сын: Бикин Иван Ефимов

Мать ребёнка: Бикина Мавра Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Бикин Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Бикина Мавра Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.02.1866

Сын: Бикин Никифор Ефимов

Мать ребёнка: Бикина Мавра Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.05.1870

Дочь: Феодосия Ефимова

Мать ребёнка: Бикина Мавра Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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