Бикина (Бурыкина) Елена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикина (Бурыкина) Елена Михайлова

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

02.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Бурыкин Михаил Никитин

Мать: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.10.1843

Муж: Бикин Ефимий Иванов

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1847

Дочь: Домника Ефимова

Отец ребёнка: Бикин Ефимий Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.07.1848
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: эпидемия
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