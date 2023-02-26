Бикина (Бурыкина) Елена Михайлова
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1824
Дата смерти02.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Бурыкин Михаил Никитин
Мать: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.10.1843
Муж: Бикин Ефимий Иванов
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1847
Дочь: Домника Ефимова
Отец ребёнка: Бикин Ефимий Иванов
Смерть
02.07.1848
Причина смерти: эпидемия