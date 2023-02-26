?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Ольга Михайлова
Отец ребёнка: Бурыкин Михаил Никитин
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1817
Отец ребёнка: Бурыкин Михаил Никитин
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Бурыкин Михаил Никитин
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бикина Елена Михайлова
Отец ребёнка: Бурыкин Михаил Никитин
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.