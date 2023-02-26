Бурыкин Михаил Никитин
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1798
Дата смерти08.01.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Бурыкин Никита
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Ольга Михайлова
Мать ребёнка: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1817
Мать ребёнка: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бикина Елена Михайлова
Мать ребёнка: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
08.01.1853
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки