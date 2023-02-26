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Бурыкин Михаил Никитин

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1798

Дата смерти

08.01.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бурыкин Никита

Мать: не указана

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Ольга Михайлова

Мать ребёнка: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Бурыкин Иван Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Бурыкин Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бикина Елена Михайлова

Мать ребёнка: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
08.01.1853
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки
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