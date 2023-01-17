Бикин Алексей Ефимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: Бикин Ефимий Иванов
Мать: Бикина Мавра Иванова
Рождение ребёнка
До 1877
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1878
Дочь: Марина Алексеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бикин Иван Алексеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бикин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1889
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бикин Дмитрий (Димитрий) Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: ?
Военная служба
1915
рядовой Воинская часть 56-я артиллерийская бригада
Смерть
Неизвестно