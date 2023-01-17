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Бикин Алексей Ефимов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: Бикин Ефимий Иванов

Мать: Бикина Мавра Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Бикин Сергей Алексеев

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1878

Дочь: Марина Алексеева

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Бикин Иван Алексеев

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Бикин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1889

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бикин Дмитрий (Димитрий) Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1915
рядовой Воинская часть 56-я артиллерийская бригада
Смерть
Неизвестно
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