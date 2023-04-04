Копылова (Фельдман) Люба
Место рождения
Дата рождения04.10.1902
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1902
Отец: Фельдман Хирч Цви
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копылов Идель
Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Рождение ребёнка
04.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копылов Идель
Смерть
1941
Причина смерти: Murdered