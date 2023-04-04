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Копылова (Фельдман) Люба

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Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

04.10.1902

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1902

Отец: Фельдман Хирч Цви

Мать: Фельдман (Вайсман) Шая Ита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Идель

Работа или профессия
Неизвестно
Teacher
Рождение ребёнка
04.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Идель

Смерть
1941
Причина смерти: Murdered

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