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Фельдман Хирч Цви

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Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

1873

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Фельдман Яков (Якоб Янкель)

Мать: Фельдман (Виленкина) Хинда

Работа или профессия
Неизвестно
grain Import/export
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.07.1897

Жена: Фельдман (Вайсман) Шая Ита

Резекне, Rēzekne
Spouse: Hirsch Tzvi Feldman
Рождение ребёнка
14.08.1898

Дочь: (Фельдман) Татьяна (Тауба)

Мать ребёнка: Фельдман (Вайсман) Шая Ита

Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Копылова (Фельдман) Люба

Мать ребёнка: Фельдман (Вайсман) Шая Ита

Рождение ребёнка
04.11.1904

Сын: Фельдман Джек Рафаэль

Мать ребёнка: Фельдман (Вайсман) Шая Ита

Смерть
1933

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