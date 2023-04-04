Фельдман Хирч Цви
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Работа или профессия
Неизвестно
grain Import/export
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.07.1897
Резекне, Rēzekne
Spouse: Hirsch Tzvi Feldman
Рождение ребёнка
14.08.1898
Дочь: (Фельдман) Татьяна (Тауба)
Мать ребёнка: Фельдман (Вайсман) Шая Ита
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Копылова (Фельдман) Люба
Мать ребёнка: Фельдман (Вайсман) Шая Ита
Рождение ребёнка
04.11.1904
Мать ребёнка: Фельдман (Вайсман) Шая Ита
Смерть
1933