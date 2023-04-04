Фельдман (Вайсман) Шая Ита 01.05.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фельдман (Вайсман) Шая Ита

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 01.05.1874, Резекне, Rēzekne

умерла 1941, Latvia

Отец
Вайсман Давид (Тевел)1834 г.р.
Мать
Вайсман Доба-ЛискаНеизвестно г.р.
Супруги
Фельдман Хирч Цви1873 г.р.
Дети
(Фельдман) Татьяна (Тауба)14.08.1898 г.р.
Копылова (Фельдман) Люба04.10.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1874

Отец: Вайсман Давид (Тевел)

Мать: Вайсман Доба-Лиска

Резекне, Rēzekne

Бракосочетание
06.07.1897

Муж: Фельдман Хирч Цви

Резекне, Rēzekne

Spouse: Hirsch Tzvi Feldman

Рождение ребёнка
14.08.1898

Дочь: (Фельдман) Татьяна (Тауба)

Отец ребёнка: Фельдман Хирч Цви

Latvia

Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Копылова (Фельдман) Люба

Отец ребёнка: Фельдман Хирч Цви

Рождение ребёнка
04.11.1904

Сын: Фельдман Джек Рафаэль

Отец ребёнка: Фельдман Хирч Цви

Dvinsk, Latvia

Смерть
1941
Latvia

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