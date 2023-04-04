Фельдман (Вайсман) Шая Ита
женский, родилась 01.05.1874, Резекне, Rēzekne
умерла 1941, Latvia
ОтецВайсман Давид (Тевел)1834 г.р.
МатьВайсман Доба-ЛискаНеизвестно г.р.
Супруги
Фельдман Хирч Цви1873 г.р.
Дети
(Фельдман) Татьяна (Тауба)14.08.1898 г.р.
Копылова (Фельдман) Люба04.10.1902 г.р.Показать еще 1
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Рождение
01.05.1874
Отец: Вайсман Давид (Тевел)
Мать: Вайсман Доба-Лиска
Резекне, Rēzekne
Бракосочетание
06.07.1897
Муж: Фельдман Хирч Цви
Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
14.08.1898
Дочь: (Фельдман) Татьяна (Тауба)
Отец ребёнка: Фельдман Хирч Цви
Latvia
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Копылова (Фельдман) Люба
Отец ребёнка: Фельдман Хирч Цви
Даугавпилс, Daugavpils
Рождение ребёнка
04.11.1904
Отец ребёнка: Фельдман Хирч Цви
Dvinsk, Latvia
Смерть
1941
Latvia