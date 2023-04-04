Копылов Идель
Место рожденияPreiļi, Preiļu pilsēta, Preiļi municipality, Latvia
Дата рождения30.06.1902
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1902
Отец: Копылов Мойше
Мать: не указана
Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļi municipality, Latvia
Рождение ребёнка
04.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копылова Люба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Люба
Работа или профессия
Неизвестно
Dvinsk, Latvia
Principal of Jewish High School
Место жительства
Неизвестно
Даугавпилс, Daugavpils
Смерть
1941