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Копылов Идель

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Место рождения

Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļi municipality, Latvia

Дата рождения

30.06.1902

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1902

Отец: Копылов Мойше

Мать: не указана

Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļi municipality, Latvia
Рождение ребёнка
04.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Люба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Люба

Работа или профессия
Неизвестно
Dvinsk, Latvia
Principal of Jewish High School
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941
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