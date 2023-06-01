Кочуров Ефим Анисимович
Место рождения
Дата рождения08.01.1811
Дата смерти27.04.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1811
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочурова Мария
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Кочурова (Кочурова) Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Кочурова Мария
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Кочурова Мария
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Дочь: Воинова (Кочурова) Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Кочурова Мария
Бракосочетание
29.06.1852
Второй брак Гликерии Алексеевны Субботкиной.
Рождение ребёнка
23.01.1854
Дочь: Максина (Кочурова) Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Кочурова Гликерия Алексеевна
Смерть
27.04.1858