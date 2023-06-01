Кочуров Ефим Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Ефим Анисимович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.01.1811

Дата смерти

27.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1811

Отец: Кочуров Анисим Федулович

Мать: Кочурова Евдокия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Мария

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Кочурова (Кочурова) Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Кочурова Мария

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Кочуров Анисим Ефимович

Мать ребёнка: Кочурова Мария

Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Дочь: Воинова (Кочурова) Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Кочурова Мария

Бракосочетание
29.06.1852

Жена: Кочурова Гликерия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак Гликерии Алексеевны Субботкиной.
Рождение ребёнка
23.01.1854

Дочь: Максина (Кочурова) Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Кочурова Гликерия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.04.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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