Кочурова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Кочурова Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Кочуров Ефим Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Кочуров Анисим Ефимович

Отец ребёнка: Кочуров Ефим Анисимович

Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Дочь: Мочалкина Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Кочуров Ефим Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуров Ефим Анисимович

Смерть
Неизвестно
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