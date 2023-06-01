Кочурова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Кочурова Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Кочуров Ефим Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Кочуров Ефим Анисимович
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Дочь: Мочалкина Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Кочуров Ефим Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно