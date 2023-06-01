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Кочуров Анисим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Кочуров Ефим Анисимович

Мать: Кочурова Мария

Рождение ребёнка
04.07.1852

Сын: Кочуров Сергей Анисимович

Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1856

Дочь: Кочурова Параскева Анисимовна

Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1859

Дочь: Кочурова Ирина Анисимовна

Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1862

Сын: Кочуров Семен Анисимович

Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1864

Сын: Кочуров Митрофан Анисимович

Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1866

Дочь: Кочурова Акилина Анисимовна

Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1871

Сын: Кочуров Алексей Анисимович

Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
свидетельство выдано 21.08.1900
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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