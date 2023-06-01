Кочуров Анисим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: Кочуров Ефим Анисимович
Мать: Кочурова Мария
Рождение ребёнка
04.07.1852
Сын: Кочуров Сергей Анисимович
Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1856
Дочь: Кочурова Параскева Анисимовна
Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.1859
Дочь: Кочурова Ирина Анисимовна
Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1862
Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1864
Сын: Кочуров Митрофан Анисимович
Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1866
Дочь: Кочурова Акилина Анисимовна
Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
13.03.1871
Сын: Кочуров Алексей Анисимович
Мать ребёнка: Кочурова Анна Васильевна
свидетельство выдано 21.08.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочурова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно