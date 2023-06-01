Кочурова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.07.1852
Сын: Кочуров Сергей Анисимович
Отец ребёнка: Кочуров Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
14.10.1856
Дочь: Кочурова Параскева Анисимовна
Отец ребёнка: Кочуров Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
12.04.1859
Дочь: Кочурова Ирина Анисимовна
Отец ребёнка: Кочуров Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
23.04.1862
Отец ребёнка: Кочуров Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
03.06.1864
Сын: Кочуров Митрофан Анисимович
Отец ребёнка: Кочуров Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
08.06.1866
Дочь: Кочурова Акилина Анисимовна
Отец ребёнка: Кочуров Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
13.03.1871
Сын: Кочуров Алексей Анисимович
Отец ребёнка: Кочуров Анисим Ефимович
свидетельство выдано 21.08.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно