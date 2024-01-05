Воинова (Кочурова) Параскева Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1835
Отец: Кочуров Ефим Анисимович
Мать: Кочурова Мария
Бракосочетание
10.11.1852
Рождение ребёнка
14.07.1863
Сын: Мочалкин Илья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
10.11.1867
Третий брак для Федора Карпова Воинова (в разводе со второй женой после ее 10-летней отлучки).
Смерть
Неизвестно