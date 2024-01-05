Воинова (Кочурова) Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова (Кочурова) Параскева Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1835

Отец: Кочуров Ефим Анисимович

Мать: Кочурова Мария

Бракосочетание
10.11.1852

Муж: Мочалкин Прокофий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1863

Сын: Мочалкин Илья

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1867

Муж: Воинов Федор Карпович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Третий брак для Федора Карпова Воинова (в разводе со второй женой после ее 10-летней отлучки).
Смерть
Неизвестно

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