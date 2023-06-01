Кочуров Анисим Федулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Анисим Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Кочуров Федул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кочуров Герасим Анисимович

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
08.01.1811

Сын: Кочуров Ефим Анисимович

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 05.04.1814

Дочь: Кочурова Мария Анисимовна

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 11.06.1815

Дочь: Кочурова Феодосия Анисимовна

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1817

Дочь: Кочурова Мария Анисимовна

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.03.1820

Дочь: Кочурова Дарья Анисимовна

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 23.04.1822

Дочь: Кочурова Александра Анисимовна

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно