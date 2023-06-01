Кочуров Анисим Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1783
Отец: Кочуров Федул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кочуров Герасим Анисимович
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
08.01.1811
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 05.04.1814
Дочь: Кочурова Мария Анисимовна
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 11.06.1815
Дочь: Кочурова Феодосия Анисимовна
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.04.1817
Дочь: Кочурова Мария Анисимовна
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.03.1820
Дочь: Кочурова Дарья Анисимовна
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 23.04.1822
Дочь: Кочурова Александра Анисимовна
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно