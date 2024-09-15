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Романов Петр Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Романов Степан Тимофеевич

Мать: Романова Марья Меркульевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Настасья Лукояновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Романова Павла Петровна

Мать ребёнка: Романова Настасья Лукояновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Романов Павлин Петрович

Мать ребёнка: Романова Настасья Лукояновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-59об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Щербакова (Романова) Марья Петровна

Мать ребёнка: Романова Настасья Лукояновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31л
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Коренкина (Романова) Софья Петровна

Мать ребёнка: Романова Настасья Лукояновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31л
Смерть
После 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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