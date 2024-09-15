Романов Петр Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Романова Павла Петровна
Мать ребёнка: Романова Настасья Лукояновна
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Романова Настасья Лукояновна
ГАСО,24-25-330-59об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Щербакова (Романова) Марья Петровна
Мать ребёнка: Романова Настасья Лукояновна
ГАСО, рев1834, 31л
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Коренкина (Романова) Софья Петровна
Мать ребёнка: Романова Настасья Лукояновна
ГАСО, рев1834, 31л
Смерть
После 1858