Романова Настасья Лукояновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Настасья Лукояновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Петр Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Романова Павла Петровна

Отец ребёнка: Романов Петр Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Романов Павлин Петрович

Отец ребёнка: Романов Петр Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,24-25-330-59об
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Щербакова (Романова) Марья Петровна

Отец ребёнка: Романов Петр Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31л
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Коренкина (Романова) Софья Петровна

Отец ребёнка: Романов Петр Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 31л
Смерть
Неизвестно

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