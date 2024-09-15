Романова Настасья Лукояновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Романова Павла Петровна
Отец ребёнка: Романов Петр Степанович
ГАСО,24-25-330-60л
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Романов Петр Степанович
ГАСО,24-25-330-59об
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Щербакова (Романова) Марья Петровна
Отец ребёнка: Романов Петр Степанович
ГАСО, рев1834, 31л
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Коренкина (Романова) Софья Петровна
Отец ребёнка: Романов Петр Степанович
ГАСО, рев1834, 31л
Смерть
Неизвестно