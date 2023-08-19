Романов Степан Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Романова Марья Меркульевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Романова Марья Меркульевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Романова Марья Меркульевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Романов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Романова Марья Меркульевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Романов Игнатий Степанович
Мать ребёнка: Романова Марья Меркульевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно