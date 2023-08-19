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Романов Степан Тимофеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Романов Тимофей Романович

Мать: Романова Марфа Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Романов Исак Степанович

Мать ребёнка: Романова Марья Меркульевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Романов Петр Степанович

Мать ребёнка: Романова Марья Меркульевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Романов Яков Степанович

Мать ребёнка: Романова Марья Меркульевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Романов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Романова Марья Меркульевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Романов Игнатий Степанович

Мать ребёнка: Романова Марья Меркульевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Марья Меркульевна

Смерть
Неизвестно