Байков Пантелей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти02.10.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Байков Андрей
Мать: Байков ?
Рождение ребёнка
1923
Сын: Байков Василий Пантелеевич
Мать ребёнка: Байкова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.07.1925
Мать ребёнка: Байкова Елена Игнатьевна
Россия
Рождение ребёнка
26.08.1931
Дочь: Байкова Анна Пантелеевна
Мать ребёнка: Байкова Елена Игнатьевна
| Родилась в Большой Салбе Идринского Района | Анна Пантелеевна вышла замуж за однофамильца Байкова Ивана и переехала в д Кинзель | Жила в Усть-Абакане, Женьки Зыкова и Юлбки Бабушка
Рождение ребёнка
06.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байкова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.02.1939
Сын: Байков Григорий Пантелеевич
Мать ребёнка: Байкова Елена Игнатьевна
Отец Кейль Татьяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинякина Евдокия Пантелеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1968