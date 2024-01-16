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Байков Пантелей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

02.10.1968

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Байков Андрей

Мать: Байков ?

Рождение ребёнка
1923

Сын: Байков Василий Пантелеевич

Мать ребёнка: Байкова Елена Игнатьевна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.07.1925

Сын: Байков Петр Пантелеевич

Мать ребёнка: Байкова Елена Игнатьевна

Россия
Рождение ребёнка
26.08.1931

Дочь: Байкова Анна Пантелеевна

Мать ребёнка: Байкова Елена Игнатьевна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
| Родилась в Большой Салбе Идринского Района | Анна Пантелеевна вышла замуж за однофамильца Байкова Ивана и переехала в д Кинзель | Жила в Усть-Абакане, Женьки Зыкова и Юлбки Бабушка
Рождение ребёнка
06.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкова Елена Игнатьевна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Байков Григорий Пантелеевич

Мать ребёнка: Байкова Елена Игнатьевна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Отец Кейль Татьяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинякина Евдокия Пантелеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
02.10.1968
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