Кинякина (Байкова) Евдокия Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинякина (Байкова) Евдокия Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байков Пантелей Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кинякин ?

Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранкин Мария

Отец ребёнка: Кинякин ?

Смерть
Неизвестно

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