Кинякина (Байкова) Евдокия Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байков Пантелей Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кинякин ?
Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранкин Мария
Отец ребёнка: Кинякин ?
Смерть
Неизвестно