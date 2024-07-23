Байков Петр Пантелеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.07.1925
Дата смерти30.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1925
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байкова Анна Никитична
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пчеловод
Рождение ребёнка
18.03.1949
Рождение ребёнка
08.12.1952
Рождение ребёнка
24.03.1957
Смерть
30.10.1977