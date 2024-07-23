Байков Петр Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайков Петр Пантелеевич

Байков Петр Пантелеевич

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.07.1925

Дата смерти

30.10.1977

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1925

Отец: Байков Пантелей Андреевич

Мать: Байкова Елена Игнатьевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Анна Никитична

Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Пчеловод
Рождение ребёнка
18.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкова Анна Никитична

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкова Анна Никитична

Рождение ребёнка
24.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байкова Анна Никитична

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
30.10.1977

Мы используем куки для улучшения работы сайта.