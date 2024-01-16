Байкова (Мартышкина) Елена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти08.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Байков Василий Пантелеевич
Отец ребёнка: Байков Пантелей Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1925
Отец ребёнка: Байков Пантелей Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
26.08.1931
Дочь: Байкова Анна Пантелеевна
Отец ребёнка: Байков Пантелей Андреевич
| Родилась в Большой Салбе Идринского Района | Анна Пантелеевна вышла замуж за однофамильца Байкова Ивана и переехала в д Кинзель | Жила в Усть-Абакане, Женьки Зыкова и Юлбки Бабушка
Рождение ребёнка
06.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байков Пантелей Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1939
Сын: Байков Григорий Пантелеевич
Отец ребёнка: Байков Пантелей Андреевич
Отец Кейль Татьяны
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1970