Байкова (Мартышкина) Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова (Мартышкина) Елена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

08.04.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Байков Василий Пантелеевич

Отец ребёнка: Байков Пантелей Андреевич

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.07.1925

Сын: Байков Петр Пантелеевич

Отец ребёнка: Байков Пантелей Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
26.08.1931

Дочь: Байкова Анна Пантелеевна

Отец ребёнка: Байков Пантелей Андреевич

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
| Родилась в Большой Салбе Идринского Района | Анна Пантелеевна вышла замуж за однофамильца Байкова Ивана и переехала в д Кинзель | Жила в Усть-Абакане, Женьки Зыкова и Юлбки Бабушка
Рождение ребёнка
06.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байков Пантелей Андреевич

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Байков Григорий Пантелеевич

Отец ребёнка: Байков Пантелей Андреевич

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Отец Кейль Татьяны
Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
08.04.1970
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