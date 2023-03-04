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Новосельцев Василий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Новосельцев Прокопий Петрович

Мать: Новосельцева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Новосельцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосельцева Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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