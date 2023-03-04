Новосельцев Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
1963
Сын: Новосельцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Новосельцева Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно