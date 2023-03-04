Новосельцева (Кривых) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцева (Кривых) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

23.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кривых Иван Неизвестно

Мать: Кривых Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Новосельцев Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Новосельцев Прокопий Петрович

Врзможно 31.12.1925. Архив сгорел. У ребенка возраст определяли по зубам
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Вагнер Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Новосельцев Прокопий Петрович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Новосельцев Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Новосельцев Прокопий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосельцев Прокопий Петрович

Смерть
23.02.1987
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