Новосельцева (Кривых) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти23.02.1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Кривых Иван Неизвестно
Мать: Кривых Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Новосельцев Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Новосельцев Прокопий Петрович
Врзможно 31.12.1925. Архив сгорел. У ребенка возраст определяли по зубам
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Вагнер Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Новосельцев Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Новосельцев Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Новосельцев Прокопий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1987