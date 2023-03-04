Вагнер (Новосельцева) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер (Новосельцева) Мария Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Новосельцев Прокопий Петрович

Мать: Новосельцева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Вагнер Юрий Давыдович

Отец ребёнка: Вагнер Давыд Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагнер Геннадий Давыдович

Отец ребёнка: Вагнер Давыд Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагнер Александр Давыдович

Отец ребёнка: Вагнер Давыд Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагнер Виктор Давыдович

Отец ребёнка: Вагнер Давыд Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагнер Давыд Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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