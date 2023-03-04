Вагнер (Новосельцева) Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Вагнер Давыд Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагнер Геннадий Давыдович
Отец ребёнка: Вагнер Давыд Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагнер Александр Давыдович
Отец ребёнка: Вагнер Давыд Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вагнер Давыд Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно