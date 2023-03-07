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Новосельцев Прокопий Петрович

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Место рождения

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

06.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Новосельцев Петр

Мать: не указана

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Новосельцев Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Новосельцева Елена Ивановна

Врзможно 31.12.1925. Архив сгорел. У ребенка возраст определяли по зубам
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Вагнер Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Новосельцева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Новосельцев Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Новосельцева Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосельцева Елена Ивановна

Смерть
06.12.1942
Захоронен либо в деревне Матюг, либо в деревне Мотич Тверской области. Информацию по населенным пунктам не смог найти
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