Новосельцев Прокопий Петрович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти06.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Новосельцев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Новосельцев Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Новосельцева Елена Ивановна
Врзможно 31.12.1925. Архив сгорел. У ребенка возраст определяли по зубам
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Вагнер Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Новосельцева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Новосельцев Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Новосельцева Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1942
Захоронен либо в деревне Матюг, либо в деревне Мотич Тверской области. Информацию по населенным пунктам не смог найти