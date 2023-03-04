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Новосельцев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1870 и 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Новосельцев Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Чулково, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Новосельцев Прокопий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Новосельцев Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Чулково, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосельцева Неизвестно Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Кондрат Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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