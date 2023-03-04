Новосельцев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1870 и 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Новосельцев Михаил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Новосельцев Прокопий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Новосельцев Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосельцева Неизвестно Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Кондрат Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно