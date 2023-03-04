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Вагнер Юрий Давыдович
Вагнер Юрий Давыдович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.1952
Пол
Мужской
Отец
Вагнер Давыд Кондратьевич
Мать
Вагнер (Новосельцева) Мария Прокопьевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1952
Отец:
Вагнер Давыд Кондратьевич
Мать:
Вагнер Мария Прокопьевна
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