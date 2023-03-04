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Вагнер Юрий Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1952

Отец: Вагнер Давыд Кондратьевич

Мать: Вагнер Мария Прокопьевна

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