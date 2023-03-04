Новосельцева (Кокорина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцева (Кокорина) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Новосельцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Новосельцев Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Новосельцев Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Новосельцев Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Новосельцев Василий Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новосельцев Василий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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