Галимский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галимский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимский Алексей Павлович
Мать ребёнка: Галимская Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимский Николай Павлович
Мать ребёнка: Галимская Надежда Петровна
Работа или профессия
1869 или 1871
Дубенское, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Отставной фельдшер
Рождение ребёнка
22.10.1869
Мать ребёнка: Галимская Надежда Петровна
Загоскино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
В метрической книге церкви села Загоскина за 1869 год значится: «Счет родившихся мужеска пола – 49. Месяц и день рождения/крещения – октябрь, 22/26. Имена родившихся – Иаков. Звание, имя, отчество и ф... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1871 ст.
Мать ребёнка: Галимская Надежда Петровна
Дубасово, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
В метрической книге церкви села Дубасова за 1871 год значится: «Счет родившихся мужеска пола – 4. Месяц и день рождения/крещения – генварь, 25/28. Имена родившихся – Иоанн. Звание, имя, отчество и фам... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Сын: Галимский Владимир Павлович
Мать ребёнка: Галимская Надежда Петровна
Смерть
До 1911