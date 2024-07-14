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Галимский Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1911

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галимский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимский Алексей Павлович

Мать ребёнка: Галимская Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимский Николай Павлович

Мать ребёнка: Галимская Надежда Петровна

Работа или профессия
1869 или 1871
Дубенское, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Отставной фельдшер
Рождение ребёнка
22.10.1869

Сын: Галимский Яков Павлович

Мать ребёнка: Галимская Надежда Петровна

Загоскино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
В метрической книге церкви села Загоскина за 1869 год значится: «Счет родившихся мужеска пола – 49. Месяц и день рождения/крещения – октябрь, 22/26. Имена родившихся – Иаков. Звание, имя, отчество и ф... Показать все
Рождение ребёнка
25.01.1871 ст.

Сын: Галимский Иван Павлович

Мать ребёнка: Галимская Надежда Петровна

Дубасово, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
В метрической книге церкви села Дубасова за 1871 год значится: «Счет родившихся мужеска пола – 4. Месяц и день рождения/крещения – генварь, 25/28. Имена родившихся – Иоанн. Звание, имя, отчество и фам... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Сын: Галимский Владимир Павлович

Мать ребёнка: Галимская Надежда Петровна

Смерть
До 1911

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