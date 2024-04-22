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Галимский Яков Павлович

Место рождения

Загоскино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.10.1869

Дата смерти

29.03.1870

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1869

Отец: Галимский Павел Иванович

Мать: Галимская Надежда Петровна

Загоскино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
В метрической книге церкви села Загоскина за 1869 год значится: «Счет родившихся мужеска пола – 49. Месяц и день рождения/крещения – октябрь, 22/26. Имена родившихся – Иаков. Звание, имя, отчество и ф... Показать все
Смерть
29.03.1870
Загоскино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
В метрической книге церкви села Загоскина за 1870 год значится: «Счет умерших мужеска пола – 12. Месяц и день смерти/погребения – март/апрель, 31/2. Звание, имя, отчество, фамилия умершего – мещанина ... Показать все
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