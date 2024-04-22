Галимский Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения22.10.1869
Дата смерти29.03.1870
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
22.10.1869
В метрической книге церкви села Загоскина за 1869 год значится: «Счет родившихся мужеска пола – 49. Месяц и день рождения/крещения – октябрь, 22/26. Имена родившихся – Иаков. Звание, имя, отчество и ф... Показать все
Смерть
29.03.1870
В метрической книге церкви села Загоскина за 1870 год значится: «Счет умерших мужеска пола – 12. Месяц и день смерти/погребения – март/апрель, 31/2. Звание, имя, отчество, фамилия умершего – мещанина ... Показать все