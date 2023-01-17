село Дубасово, село Дубасово, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Дубасово

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
35Дубасово (Никольское), с. вл.при р. Пензе.371924175180Церковь православная 1. Заводов поташных 3. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Чернцовская волость
66. Дубасово (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Пензе, дворов 68, жителей 379, церковь православная, школа, лавка, поташный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
693433Дубасовосело53°10'44°29'N-38-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Ермоловский сельсовет
56655427106с Дубасовосело
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