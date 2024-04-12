Галимский Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения25.01.1871 ст.
Дата смертиОколо 1898
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1871 ст.
В метрической книге церкви села Дубасова за 1871 год значится: «Счет родившихся мужеска пола – 4. Месяц и день рождения/крещения – генварь, 25/28. Имена родившихся – Иоанн. Звание, имя, отчество и фам... Показать все
Работа или профессия
С 1893 по 1895
Писатель. Статьи: - 1893 г "Одно из печальных явлений в процессе развития духовных сил человека" в Пензенских губернских ведомостях за 13 января - 1894 г "Что такое интеллигентная личность" - запреще... Показать все
Бракосочетание
06.06.1894 ст.
В метрической книге Рождественской церкви города Пензы за 1894 год значится: «Счет браков – 21. Месяц и день брака – июнь, 6. Звание, имя, отчество, фамилия жениха и которым браком – Мокшанский мещани... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1895 ст.
Сын: Галимский Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Галимская Марина Гавриловна
В метрической книге Рождественской церкви города Пензы за 1895 год значится: «Счет родившихся мужеска пола – 44. Месяц и день рождения/крещения – май, 12/14. Имена родившихся – Анатолий. Звание, имя, ... Показать все
Работа или профессия
1895
служащий в Пензенской Контрольной Палате Мокшанский мещанин
Рождение ребёнка
07.03.1897
Дочь: Рузаева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Галимская Марина Гавриловна
В метрической книге Рождественской церкви города Пензы за 1897 год значится: «Счет родившихся женска пола – 18. Месяц и день рождения/крещения – март, 7/9. Имена родившихся – Клавдия. Звание, имя, отч... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1898
По данным из автобиографии Галимского Анатолия Ивановича в его уг.деле