Галимский Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1903
Дочь: Галимская Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Галимская Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.03.1908
Дочь: Галимская Нина Николаевна
Мать ребёнка: Галимская Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1911
Дочь: Галимская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Галимская Мария Петровна
Метрические книги : Осташков (уезд), 1772-1925 ГА Тверской области (ГАТО), плёнка 2291514, стр. 320 10 21 21 Александра Пензенской губ. города Мокшан мъщанинъ Николай Павловъ Галимский и законная его... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галимская Мария Петровна
Смерть
Неизвестно