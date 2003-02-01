Кальней (Елизарова) Анфиса Георгиевна
Место рождениясело Кольцово, Шимановский район, Амурская область
Дата рождения15.01.1936
Дата смерти01.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1936
Отец: Елизаров Георгий
село Кольцово, Шимановский район, Амурская область
Бракосочетание
?.08.1963
Бракосочетание
?.08.1963
Рождение ребёнка
28.02.1964
Сын: Кальней Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Кальней Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.10.1966
Сын: Кальней Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Кальней Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.03.1972
Дочь: Уразова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Кальней Анатолий Григорьевич
Смерть
01.02.2003
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край