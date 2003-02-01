Кальней (Елизарова) Анфиса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальней (Елизарова) Анфиса Георгиевна

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Место рождения

село Кольцово, Шимановский район, Амурская область

Дата рождения

15.01.1936

Дата смерти

01.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1936

Отец: Елизаров Георгий

Мать: Елизарова Анна Алексеевна

село Кольцово, Шимановский район, Амурская область
Бракосочетание
?.08.1963

Муж: Кальней Анатолий Григорьевич

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
?.08.1963

Муж: Кальней Анатолий Григорьевич

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
28.02.1964

Сын: Кальней Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Кальней Анатолий Григорьевич

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.10.1966

Сын: Кальней Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Кальней Анатолий Григорьевич

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.03.1972

Дочь: Уразова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Кальней Анатолий Григорьевич

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
01.02.2003
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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