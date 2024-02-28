Уразова (Кальней) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразова (Кальней) Елена Анатольевна

Место рождения

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

23.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1972

Отец: Кальней Анатолий Григорьевич

Мать: Кальней Анфиса Георгиевна

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
19.07.1990

Муж: Уразов Александр Николаевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразов Александр Николаевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.06.2003

Сын: Уразов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Уразов Александр Николаевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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