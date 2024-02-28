Уразова (Кальней) Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1972
Бракосочетание
19.07.1990
Рождение ребёнка
10.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уразов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.06.2003
Сын: Уразов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Уразов Александр Николаевич