Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1902
Дата смерти?.08.1979
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Меновщиков Алексей
Мать: не указана
Сын: Елизаров Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович
Дочь: Кутукова (Елизарова) Августа Георгиевна
Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович
Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович
Сын: Елизаров Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович
Дочь: Квартникова (Елизарова) Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович
Сын: Елизаров Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович
Дочь: Антошина (Елизарова) Зоя Георгиевна
Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович
Дочь: Кальней (Елизарова) Анфиса Георгиевна
Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович
Сын: Елизаров Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович
Сын: Елизаров Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович