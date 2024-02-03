Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1902

Дата смерти

?.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1902

Отец: Меновщиков Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Георгий Антропович

Рождение ребёнка
21.09.1921

Сын: Елизаров Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович

Рождение ребёнка
23.12.1923

Дочь: Кутукова (Елизарова) Августа Георгиевна

Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович

Рождение ребёнка
02.08.1925

Сын: Елизаров Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Елизаров Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович

Рождение ребёнка
17.11.1929

Дочь: Квартникова (Елизарова) Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович

Рождение ребёнка
19.12.1931

Сын: Елизаров Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович

Рождение ребёнка
21.04.1933

Дочь: Антошина (Елизарова) Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович

Рождение ребёнка
15.01.1936

Дочь: Кальней (Елизарова) Анфиса Георгиевна

Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович

Рождение ребёнка
02.05.1938

Сын: Елизаров Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович

Рождение ребёнка
20.08.1941

Сын: Елизаров Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Елизаров Георгий Антропович

Смерть
?.08.1979
Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область

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