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Елизаров Георгий Антропович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Елизаров Антроп Алексеевич

Мать: Елизарова Гликерия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
21.09.1921

Сын: Елизаров Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
23.12.1923

Дочь: Кутукова (Елизарова) Августа Георгиевна

Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.08.1925

Сын: Елизаров Илья Георгиевич

Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Елизаров Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
17.11.1929

Дочь: Квартникова (Елизарова) Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
19.12.1931

Сын: Елизаров Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
21.04.1933

Дочь: Антошина (Елизарова) Зоя Георгиевна

Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
15.01.1936

Дочь: Кальней (Елизарова) Анфиса Георгиевна

Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.05.1938

Сын: Елизаров Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.08.1941

Сын: Елизаров Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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