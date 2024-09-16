Елизаров Георгий Антропович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Елизаров Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Дочь: Кутукова (Елизарова) Августа Георгиевна
Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Сын: Елизаров Павел Георгиевич
Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Дочь: Квартникова (Елизарова) Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Сын: Елизаров Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Дочь: Антошина (Елизарова) Зоя Георгиевна
Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Дочь: Кальней (Елизарова) Анфиса Георгиевна
Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Сын: Елизаров Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Сын: Елизаров Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна