Меновщиков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меновщиков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетникова (Меновщикова) Полина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1902

Дочь: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Меновщиков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1911

Сын: Меновщиков Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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