Меновщиков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетникова (Меновщикова) Полина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1902
Дочь: Елизарова (Меновщикова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Меновщиков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1911
Сын: Меновщиков Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно