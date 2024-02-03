Меновщиков Николай Алексеевич
Место рождениясело Кольцово, Шимановский район, Амурская область
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Меновщиков Алексей
Мать: не указана
Арест
10.02.1948
Где и кем арестован: опер. отделом управления лагеря №40 Мера пресечения: Арест. опер. отделом управления лагеря № 40 Дата ареста: 10 февраля 1948 г. Осуждение: 2 апреля 1948 г. Осудивший орган: ОСО п... Показать все
Реабилитация осужденного
30.09.1990
Реабилитирующий орган: По заключению прокуратуры Казахской ССР Основания реабилитации: по Указу ПВС СССР от 16.01.1989 г. Архивное дело: П-94145 Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СС... Показать все
Смерть
Неизвестно