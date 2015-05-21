Кальней Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1937
Дата смерти21.05.2015
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1937
Отец: Кальней Григорий Моисеевич
Мать: Кальней Анна Сергеевна
Бракосочетание
?.08.1963
Бракосочетание
?.08.1963
Рождение ребёнка
28.02.1964
Сын: Кальней Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Кальней Анфиса Георгиевна
Рождение ребёнка
14.10.1966
Сын: Кальней Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Кальней Анфиса Георгиевна
Рождение ребёнка
23.03.1972
Дочь: Уразова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Кальней Анфиса Георгиевна
Смерть
21.05.2015
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край