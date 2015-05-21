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Кальней Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1937

Дата смерти

21.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1937

Отец: Кальней Григорий Моисеевич

Мать: Кальней Анна Сергеевна

Бракосочетание
?.08.1963

Жена: Кальней Анфиса Георгиевна

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
?.08.1963

Жена: Кальней Анфиса Георгиевна

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
28.02.1964

Сын: Кальней Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Кальней Анфиса Георгиевна

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.10.1966

Сын: Кальней Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кальней Анфиса Георгиевна

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.03.1972

Дочь: Уразова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Кальней Анфиса Георгиевна

Сиваки, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
21.05.2015
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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