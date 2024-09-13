Иванов Вениамин Васильевич 10.06.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Вениамин Васильевич

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Место рождения

Северо-Османская АССР, Кировский район, станица Змейская

Дата рождения

10.06.1928

Дата смерти

08.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1928

Отец: Иванов Василий Яковлевич

Мать: Иванова (Селезнёва) Евдокия Афанасьевна

Северо-Османская АССР, Кировский район, станица Змейская
Бракосочетание
21.01.1953

Жена: Иванова (Шмелёва) ВАЛЕНТИНА Ивановна

Челябинск
Рождение ребёнка
21.10.1953

Дочь: Вечкина (Иванова) Татьяна Вениаминовна

Мать ребёнка: Иванова (Шмелёва) ВАЛЕНТИНА Ивановна

Челябинск
Смерть
08.02.1994
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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