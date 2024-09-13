Иванов Вениамин Васильевич
Место рожденияСеверо-Османская АССР, Кировский район, станица Змейская
Дата рождения10.06.1928
Дата смерти08.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1928
Северо-Османская АССР, Кировский район, станица Змейская
Бракосочетание
21.01.1953
Челябинск
Рождение ребёнка
21.10.1953
Дочь: Вечкина (Иванова) Татьяна Вениаминовна
Мать ребёнка: Иванова (Шмелёва) ВАЛЕНТИНА Ивановна
Челябинск
Смерть
08.02.1994
Челябинск, Челябинский, Челябинская область