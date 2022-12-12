Иванова (Селезнёва) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияУльяновская, Корсунский р-он,
Дата рождения13.03.1903
Дата смертиВычислено 1983
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1903
Отец: Селезнёв Афанасий
Мать: не указана
Ульяновская, Корсунский р-он,
Рождение ребёнка
15.05.1923
Дочь: Зайцева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Яковлевич
Россия Ульяновская область Карсунский район, ст. Змейская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феронская Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Яковлевич
Ульяновская обл., Корсунский район, станица Змейская
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Вычислено 1983
Челябинск, Челябинский, Челябинская область