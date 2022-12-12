Иванова (Селезнёва) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Селезнёва) Евдокия Афанасьевна

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Место рождения

Ульяновская, Корсунский р-он,

Дата рождения

13.03.1903

Дата смерти

Вычислено 1983

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1903

Отец: Селезнёв Афанасий

Мать: не указана

Ульяновская, Корсунский р-он,
Рождение ребёнка
15.05.1923

Дочь: Зайцева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Яковлевич

Россия Ульяновская область Карсунский район, ст. Змейская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феронская Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Яковлевич

Ульяновская обл., Корсунский район, станица Змейская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Вычислено 1983
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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